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Царьград

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Марина Воробьева выиграла турнир Большого шлема в Лозанне

Марина Воробьева выиграла турнир Большого шлема в Лозанне

Марина Воробьева из России триумфально завершила турнир Большого шлема в Лозанне, одержав победу в финале в весе до 48 кг над испанкой Лаурой Мартинес Абеленду.

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