Politico: стратегия сдерживания может стать основой мира на Украине

Стратегия сдерживания без чрезмерного провоцирования России странами Европейского союза может стать основой урегулирования конфликта на Украине, так как позволит снизить конфронтационный настрой Польши и стран Прибалтики.
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