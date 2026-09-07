Российский суд постановил изъять детей у отца и передать их в Латвию матери, ненавидящей Россию

Автор: Максим Исаев Чудные дела творятся в России. Внезапно суд принимает решение об изъятии у отца детей — граждан РФ, и передаче их матери в Латвии, которая честно признаётся, что ненавидит русских и желает их уничтожения.
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Матусяк!!!! Весьма говорящая фамилия. Доколе у нас в стране будут сидеть продажные судьи? Каждый день читаю как по всей стране такие судьи выносят приговоры противоречащие здравому смыслу и оправдывающие откровенных врагов государства. Ограждают от преследования за тяжкие преступления мигрантов и представителей диаспор, хотя такое понятие как диаспоры вообще не должно существовать, разве что в виде исполнителей национальных песен, танцев и ремесел. У нас же главы этих диаспор требуют от государства жить не по закону, а по понятиям. Они превратились в этнические ОПГ со всеми вытекающими последствиями, а законники стоят мощной стеной на их защите и оправданию, а это говорит о продажности судей и правоохранительных органов. Люди уже в большинстве случаях боятся обращаться в местную полицию, полностью повязанную с наркобаронами и "паханами" диаспор и мигрантов.
Думаю судья Матусяк сознательно вредит вынося подобные решения, т. к. другим путем не может выразить свою ненависть к нашей стране и руководству, в. ч. конкретно к Путину В.В.
Что вы хотите от судьи с украинскими корнями?