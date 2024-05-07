Путин вступил в должность Президента Российской Федерации

Владимир Путин принес присягу. Это значит, что он официально вступил в должность Президента России. Для столь важного момента был использован особый экземпляр Конституции РФ, сообщает корреспондент УтроNews.
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