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Топ-5 упражнений из стретчинга на каждый день

Топ-5 упражнений из стретчинга на каждый день

Гибкость - одно из физических качеств человека наряду с силой, выносливостью, скоростью, ловкостью. Она подразумевает хорошую подвижность суставов и нужна для того, чтобы наши движения были свободными и разнообразными как в быту, так и в спорте.

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