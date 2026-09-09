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Александр Беглов вручил ключи от квартир участникам программы "Доступное жилье"

Александр Беглов вручил ключи от квартир участникам программы "Доступное жилье"

Губернатор Александр Беглов сообщил в своём телеграм-канале о вручении ключей от квартир в доме №24 на Каменноостровском проспекте участникам программы "Доступное жильё".

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