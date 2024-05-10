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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сестры Аверины о восстановлении после травм: «Нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым»

Ранее многократные чемпионки мира объявили о завершении спортивной карьеры, но они продолжают участвовать в шоу.

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