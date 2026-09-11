12 омских заведений общепита вошли в лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT. На звание лучших в Сибири претендуют следующие омские бары и рестораны: 🍽️«Метаморфозы» 🍽️«Осип Терлеев» 🍽️«Чао, Моника!» 🍽️«Провиант» 🍽️Nana 🍽️Izakaya Yōsai 🍽️Skopin 🍽️Pioner 🍽️«Дворик» 🍽️«Рамен с уткой» 🍽️«Семь.
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