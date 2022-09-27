Хью Джекман в роли «Росомахи» появится в «Дэдпул 3»

Звезда Голливуда Райн Рейнольдс анонсировал выход третьей части фильма «Дэдпул». Актер также намекнул, что в картине появится еще один популярный американский артист Хью Джекман, наиболее известный по серии фильмов «Люди Икс» в роли «Росомахи».