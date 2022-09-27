Слово и дело

9 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Неужели найдется дурак на их замок.Жители деревни Гр...
  • Николаевна
    Всё равно эту силиконовую куклу нужно наказать!«Миссис Крым – 20...
  • Михаил Васильев
    Каждую на два кола сразу!Полиция начала пр...

Хью Джекман в роли «Росомахи» появится в «Дэдпул 3»

Хью Джекман в роли «Росомахи» появится в «Дэдпул 3»

Звезда Голливуда Райн Рейнольдс анонсировал выход третьей части фильма «Дэдпул». Актер также намекнул, что в картине появится еще один популярный американский артист Хью Джекман, наиболее известный по серии фильмов «Люди Икс» в роли «Росомахи».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх