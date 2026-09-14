Новую искать почти полгода. Алтай оказался в конце рейтинга по уровню безработицы

При этом поиск работы в крае ускорился Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы, а Республика Алтай — 80-е, сообщает РИА Новости.