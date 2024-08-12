Владимир Зеленский. REUTERSВчера 1,2K прочитали Тут на Западе вдруг озаботились представительством на "втором саммите мира", который широко анонсируются "просроченным и жалким" узурпатором власти Зеленским.
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