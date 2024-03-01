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У мошенников изъяли оборудование, позволявшее делать 20 млн звонков в сутки

У мошенников изъяли оборудование, позволявшее делать 20 млн звонков в сутки

Представитель МВД России Сергей Ерохин сообщили, что с начала 2023 года сотрудники ведомства изъяли у телефонных мошенников около 400 сим-банков и несколько десятков тысяч SIM-карт, с помощью которых они могла делать по 20 миллионов звонков в сутки.

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