POSSIBLE PRICE FLUCTUATION NQU2026 WEEK 13 - 17 JULY 2026 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 jmatehus90 Last week was a blast, we got the target just monday and tuesday, so for this week we will keep the bearish scenario for index futures NQU2026, We are going to keep this perspective because we have a liquidity remain under the target price 29400.
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