Мостовой о том, как выпивал с Тошаком в «Сосьедаде»: У меня никакого удивления, в отличие от Карпина, не было. В жизни, как и футболе, давно уже все придумано»

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как во времена выступлений за испанский клуб после неудачного турнира в Португалии тренер басков дал команде три выходных дня, что стало для него удивлением после строгой дисциплины в «Спартаке».
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