Антарктический телескоп ATT12 найдёт миллионы скрытых галактик раннего космоса

Большинство телескопов смотрят в небо в видимом или инфракрасном диапазоне. Но огромная часть звёздообразования во Вселенной скрыта от них буквально — плотными облаками пыли, поглощающими и переизлучающими свет в терагерцевом диапазоне (между микроволновым и инфракрасным).