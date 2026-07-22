Антарктический телескоп ATT12 найдёт миллионы скрытых галактик раннего космоса

Большинство телескопов смотрят в небо в видимом или инфракрасном диапазоне. Но огромная часть звёздообразования во Вселенной скрыта от них буквально — плотными облаками пыли, поглощающими и переизлучающими свет в терагерцевом диапазоне (между микроволновым и инфракрасным).
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