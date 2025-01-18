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Ефимов: на западе Москвы построят многофункциональный комплекс с общежитием

Ефимов: на западе Москвы построят многофункциональный комплекс с общежитием

В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы построят технопарк с общежитием. Соответствующие изменения внес Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в правила землепользования и застройки.

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