Дневной удар: Киев подвергся массированной ракетной атаке Фото иллюстративного характера. Около получала назад в Киеве прогремела серия мощных взрывов.
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Дневной удар: Киев подвергся массированной ракетной атаке Фото иллюстративного характера. Около получала назад в Киеве прогремела серия мощных взрывов.
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