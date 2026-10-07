В Брянском районе обезвредили минометную мину времен ВОВ

Пиротехники изъяли и уничтожили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.В Брянском районе специалисты успешно ликвидировали взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
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