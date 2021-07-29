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Летние олигархи: приморцы подсчитывают доходы установщиков кондиционеров и завидуют

Летние олигархи: приморцы подсчитывают доходы установщиков кондиционеров и завидуют

"Пора сенокоса" наступила у установщиков кондиционеров. В Уссурийске с 4-5 тысяч рублей за монтаж одной сплит-системы в несезон мастера в июле подняли цены до 7-10 тысяч.

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