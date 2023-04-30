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Польский блок и потери Украины: оценка ущерба и перспективы

Польский блок и потери Украины: оценка ущерба и перспективы

Украина столкнулась с потерей в экспорте агропродуктов на $200 млн из-за блокирования поставок зерна в Европейский союз (ЕС) странами, такими как Польша и Венгрия.

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