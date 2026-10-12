В Китае обнаружили самое выносливое пустынное растение, способное оживать после пребывания в космосе

Ли Сяошуан (слева), научный сотрудник Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая, обсуждает необычайную устойчивость Syntrichia caninervis в экстремальных условиях со своей студенткой в Урумчи, Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая / © Chinese Academy of Sciences Это открытие вошло в число важнейших результатов третьей научной экспедиции в Синьцзян-Уйгурский автономный район, представленных в его административном центре — городе Урумчи.