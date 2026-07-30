Достижения в науке стали трендом у российских школьников

РЕН ТВ Система подводной навигации и кормушка для медвежат, которая поможет им выжить в условиях дикой природы – это лишь часть изобретений, которые представили на Международной выставке в Пекине школьники из России.
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