С 1 по 20 ноября любой гражданин РФ может получить сертификат на бесплатное шестимесячное IT-обучение.
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С 1 по 20 ноября любой гражданин РФ может получить сертификат на бесплатное шестимесячное IT-обучение.