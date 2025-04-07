Искали 13 лет: в Москве полицейские во время рейда по мигрантам задержали маньяка

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. В Москве во время рейда по выявлению нелегальных мигрантов случайно задержали гражданина Узбекистана, который 13 лет назад обокрал и изнасиловал девушку в центре Москвы, сообщил источник NewsAlert.
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