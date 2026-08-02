Мария Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле

Российская гребчиха Мария Жовнер стала победительницей чемпионата Европы по академической гребле. Спортсменка показала лучший результат в своей дисциплине и завоевала золотую медаль, сообщает издание «Ведомости».
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