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Мария Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле

Мария Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле

Российская гребчиха Мария Жовнер стала победительницей чемпионата Европы по академической гребле. Спортсменка показала лучший результат в своей дисциплине и завоевала золотую медаль, сообщает издание «Ведомости».

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