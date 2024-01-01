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Мы соседи по планете

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От Адама и Евы до портретов членов Политбюро, гид по истории новогодней елки

От Адама и Евы до портретов членов Политбюро, гид по истории новогодней елки

Украшенная всеми доступными методами елка — главный символ Нового года. Шары и шишки развешивали еще наши деды, а вот делали ли это их деды? Предлагаем разобраться в истории вопроса и выяснить, как появилась традиция наряжать елку, и когда она прижилась в России.

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