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Суд запретил московской пенсионерке держать дома 30 животных

Суд запретил московской пенсионерке держать дома 30 животных

Московский городской суд запретил жительнице столицы держать диких животных у себя дома. На протяжении больше 10 лет в квартире пенсионерки жили около 30 «питомцев», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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