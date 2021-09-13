БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Против «Северного потока-2»: Робин Данниган — новый контролер по Украине и «трубе»

Против «Северного потока-2»: Робин Данниган — новый контролер по Украине и «трубе»

Администрация президента США Джо Байдена постепенно выстраивает вертикаль по противодействию газопроводу «Северный поток-2» («СП-2») и закрепляет за Украиной роль главного «противника трубы», который должен держать эту тему в поле зрения и воплощать протесты В начале августа текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен назначил старшим советником Госдепа по энергобезопасности Амоса Хохштейна, который до октября прошлого года работал топ-менеджером в наблюдательном совете украинского «Нафтогаза».

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Семенков Александр
Труба будет работать так, как это нужно России. Хотите вы этого или нет.

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