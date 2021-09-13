Против «Северного потока-2»: Робин Данниган — новый контролер по Украине и «трубе»

Администрация президента США Джо Байдена постепенно выстраивает вертикаль по противодействию газопроводу «Северный поток-2» («СП-2») и закрепляет за Украиной роль главного «противника трубы», который должен держать эту тему в поле зрения и воплощать протесты В начале августа текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен назначил старшим советником Госдепа по энергобезопасности Амоса Хохштейна, который до октября прошлого года работал топ-менеджером в наблюдательном совете украинского «Нафтогаза».