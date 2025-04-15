Дрон, атаковавший многоэтажку в Курске, нес заряд с поражающими элементами

Беспилотник снарядили стальными шарами Беспилотник, который в ночь на 15 апреля атаковал многоквартирный дом на улице Веспремской в Курске, был снаряжен поражающими элементами — стальными шариками, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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