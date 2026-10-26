Даже если Нетаньяху проиграет, несмотря на поддержку Трампа, политика Тель-Авива останется прежней Светлана Гомзикова На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) на заседании Кнессета (Фото: Ohad Zwigenberg / AP/TASS) Материал комментируют: Мурад Садыгзаде 27 октября в Израиле пройдут очередные выборы в местный парламент — Кнессет, по итогам которых должны назначить премьер-министра страны.