- Парле. палала. паруса. парла.- Ментёры!- Да, они!Итак, рыжий клоун Донни заявил, что он созванивался с Путиным и сурово с ним поговорил.
Переговоры
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- Парле. палала. паруса. парла.- Ментёры!- Да, они!Итак, рыжий клоун Донни заявил, что он созванивался с Путиным и сурово с ним поговорил.
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