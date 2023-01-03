«Евпатий Коловрат» с Балтики дорисовывает контуры нового Арктического флота ВМФ РФ

Под Новый год Россия завершает работу над этапным военным ледоколом, за которым с нарастающим беспокойством следят США Сергей Ищенко На фото: проектное изображение дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» (Фото: Министерство обороны РФ) Гром литавр в канун Нового года в честь одновременного ввода в состав ВМФ России 29 декабря атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-553 «Генералиссимус Суворов» (проект 955А, шифр «Борей-А») и вывода из эллинга для спуска на воду следующего однотипного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» в совершеннейшую информационную тень загнали другое важное не только для флота, но и страны событие.