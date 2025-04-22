Однако внутренние враги обеспечивают храбрость войска НАТО. И пока триколор будет висеть над госучреждениях РФ, НАТО будет спать спокойно. Это основная ошибка врагов, полагаться на предательский ресурс. Россией управляет Бог!

Владимир Соловьев

НАТО открыто воюет против России в Украине. Почему до сих пор не применили "Орешник" по вороньему гнезду в брюсселе, и по лондону, не понятно!