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«У меня для вас новости»: Кедми напомнил Западу о способности России разгромить НАТО даже без ядерных ракет

«У меня для вас новости»: Кедми напомнил Западу о способности России разгромить НАТО даже без ядерных ракет

Запад во главе с США боится стратегического оружия России, но уверен в способности победить РФ конвенциональными средствами.

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Комментарии
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Сергей Безон
Однако внутренние враги обеспечивают храбрость войска НАТО. И пока триколор будет висеть над госучреждениях РФ, НАТО будет спать спокойно. Это основная ошибка врагов, полагаться на предательский ресурс. Россией управляет Бог!
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20 час.
Владимир Соловьев
НАТО открыто воюет против России в Украине. Почему до сих пор не применили &quot;Орешник&quot; по вороньему гнезду в брюсселе, и по лондону, не понятно!
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17 час.
Nikolay Stepanov
Потому, что у власти соплежуи
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17 час.
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