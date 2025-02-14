Из социализма в капитализм: как появился ВАЗ-2110 и чем «десятка» отличалась от других моделей «Лада»

﻿﻿Интересная арифметика АВТОВАЗа порой ставит в тупик даже знатоков истории завода. Однако путаница в индексации моделей была вызвана не прихотью ее создателей, а особенностями сложной промышленной системы, принятой в позднесоветской автомобильной промышленности.