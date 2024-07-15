СК: Бастрыкин требует доклад по делу жарившей еду на Вечном огне в Рузе девушки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которая жарила еду на Вечном огне в Рузском городском округе, расположенном в Московской области.