Все годы своего легитимного и просроченного президентства Владимир Зеленский ведет себя, как маниакально-депрессивный пациент, который снимает приступы депрессии, уступая своей мании – демонстрации ненависти к России .
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