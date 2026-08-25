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В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию

В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию

Все годы своего легитимного и просроченного президентства Владимир Зеленский ведет себя, как маниакально-депрессивный пациент, который снимает приступы депрессии, уступая своей мании – демонстрации ненависти к России .

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