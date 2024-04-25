Арт: Как роль Ирины Сотиковой в сериале «Ментовские войны» стала пророческой в ее жизни

Роль актрисы в сериале «Ментовские войны» буквально стала для Ирины Сотиковой пророческой. Зрители и сегодня помнят ее в образе Любови, которая испытывала сильные чувства к главному герою Роману Шилову, променявшему ее на другую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии