ВТБ профинансировал строительство четырёхзвездочного отеля в Шерегеше

ВТБ предоставил финансирование в объёме 2 млрд рублей на строительство гостиницы категории «четыре звезды» в популярном горнолыжном курорте Шерегеш (Кемеровская область — Кузбасс).
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