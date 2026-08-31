Обвинения Германии в адрес РФ из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига могут побудить жителей Восточной Германии проголосовать за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая выступает за нормализацию отношений с Россией.