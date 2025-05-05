Gabe Follower: в апдейте SteamVR упоминается новая VR-гарнитура Valve – Deckard

По данным инсайдера и датамайнера Максима Полетаева, выступающего в соцсетях под ником Gabe Follower, в последнем обновлении SteamVR упоминается новая вариация VR-гарнитуры от компании Valve под названием Deckard.
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