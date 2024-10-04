Расходы на национальные проекты выросли в два раза

В течение шести лет на национальные проекты планируют выделить 43 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем в предыдущие шесть лет, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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