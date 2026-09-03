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Историк Борисов: нацисты применяли для массовых убийств коммерческое вещество «Циклон Б»

Историк Борисов: нацисты применяли для массовых убийств коммерческое вещество «Циклон Б»

«Циклон Б» был коммерческим веществом, которое нацисты использовали для массового уничтожения военнопленных.

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