Максим Ликсутов: с началом учебного года пассажиропоток на станциях метро рядом с вузами вырос до 188%

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с началом нового учебного года Московский метрополитен традиционно отмечает рост числа поездок на станциях рядом с образовательными учреждениями.
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