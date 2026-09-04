Metro Москва
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Metro Москва

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Максим Ликсутов: с началом учебного года пассажиропоток на станциях метро рядом с вузами вырос до 188%

Максим Ликсутов: с началом учебного года пассажиропоток на станциях метро рядом с вузами вырос до 188%

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с началом нового учебного года Московский метрополитен традиционно отмечает рост числа поездок на станциях рядом с образовательными учреждениями.

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