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Царьград

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Открытие Олимпиады затмило шоу извращенцев Евровидения: Организаторы покусились на святое

Открытие Олимпиады затмило шоу извращенцев Евровидения: Организаторы покусились на святое

Открытие Олимпиады в Париже затмило шоу извращенцев Евровидения. Такого зрители не ожидали - организаторы покусились на святое, и на шоу показали Тайную вечерю в исполнении.

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