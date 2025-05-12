В Приморье перевернулись две лодки с рыбаками, один человек погиб

Весенняя погода очень обманчива, тем более, если речь идет о море. В Приморском крае зафиксировано сразу два происшествия с рыбаками, которые решили в хорошую погоду половить рыбу с лодок близ Владивостока, сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.