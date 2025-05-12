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Политика как она есть

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В Приморье перевернулись две лодки с рыбаками, один человек погиб

В Приморье перевернулись две лодки с рыбаками, один человек погиб

Весенняя погода очень обманчива, тем более, если речь идет о море. В Приморском крае зафиксировано сразу два происшествия с рыбаками, которые решили в хорошую погоду половить рыбу с лодок близ Владивостока, сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

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