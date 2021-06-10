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Шесть человек стали жертвами ужасающей аварии с автобусом на Урале

Шесть человек стали жертвами ужасающей аварии с автобусом на Урале

Автокатастрофа унесла жизни шестерых людей и еще 15 человек получили различные травмы. Согласно предварительным данным, причиной аварии с участием автобуса с рабочими, который въехал в остановку в Свердловской области послужили отказавшие тормоза.

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