Шесть человек стали жертвами ужасающей аварии с автобусом на Урале

Автокатастрофа унесла жизни шестерых людей и еще 15 человек получили различные травмы. Согласно предварительным данным, причиной аварии с участием автобуса с рабочими, который въехал в остановку в Свердловской области послужили отказавшие тормоза.
Автокатастрофа унесла жизни шестерых людей и еще 15 человек получили различные травмы. Согласно предварительным данным, причиной аварии с участием автобуса с рабочими, который въехал в остановку в Свердловской области послужили отказавшие тормоза.
Свежие комментарии