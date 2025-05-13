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Никишин принял участие в разминке «Каролины» на льду перед 4-м матчем серии с «Вашингтоном». В заявку на игру защитник вновь не попал

Никишин принял участие в разминке «Каролины» на льду перед 4-м матчем серии с «Вашингтоном». В заявку на игру защитник вновь не попал

Защитник «Каролины» остался в запасе и не сыграл в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (5:2, 3-1).

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