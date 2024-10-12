Жителям Казани напомнили о штрафах за парковку на зеленых зонах

В Казани установлены штрафы за парковку на зеленых зонах. Для физических лиц сумма штрафа варьируется от 2 до 3,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
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