📷❗️Дистанционно управляемые боевые модули «АДУНОК» разработки ОАО «КБ «Дисплей» формируют основу многоуровневой системы противодействия беспилотным летательным аппаратам на промышленных объектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым