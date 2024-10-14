Пять ключевых диаграмм мировых товарных рынков для этой недели

Рынок нефти остается нестабильным из-за геополитической напряженности. Несмотря на падение с первого рабочего дня, в течение недели инвесторам стоит следить за рынком опционов, где растет количество покупаемых коллов в расчете на продолжение роста.
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